Apple, yayın platformu Apple TV+’ın ismini değiştirerek artık sadece Apple TV olarak hizmet vereceğini açıkladı. Bu adım, Türkiye’deki olası marka ve tescil engellerini de ortadan kaldırabilir.

“+” işareti kaldırıldı

Apple, 2019 yılında yayına başlayan Apple TV+’ın isminde yer alan “+” işaretini sessiz sedasız kaldırdı. Platform artık Apple TV adıyla faaliyet gösterecek. Deadline’ın haberine göre, isim değişikliği Apple’ın global kimliğini sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Platformun geçmişi ve başarıları

Apple TV, yayın hayatına başladığı günden beri önemli başarılar elde etti. CODA filmi ile En İyi Film dalında Oscar kazanan ilk yayın hizmeti olarak tarih yazarken, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse adlı kısa animasyon filmi de En İyi Kısa Animasyon Film Oscar’ını aldı.

Platform, Killers of the Flower Moon filmi ile En İyi Film dahil 10 dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Apple Original yapımları, Emmy Ödülleri’nde de başarı göstererek, Ted Lasso dizisi ve CODA filmi dahil toplam 620 ödül ve 2 bin 816 adaylık elde etti. Son olarak 77. Primetime Emmy Ödülleri’nde toplam 22 ödül kazandı.

Türkiye pazarına giriş sinyali

Donanım Haber’in haberine göre, Apple TV+’ın Türkiye pazarına girmesi bir dönem gündeme gelmişti. Ancak platformun isminde yer alan “TV+” ibaresi, Turkcell’in TV+ platformu nedeniyle tartışma konusu olmuştu.