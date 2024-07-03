Apple, kullanıcılarına en yeni teknolojileri sunarken, eski ürünlerini vintage listesine eklemeye devam ediyor. Şirket, bu listeye 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X, 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarını da dahil etti.

Vintage ürünler listesi nedir?

Apple, ürünlerinin belirli bir süre sonra eski kabul edilerek destek ve hizmet sunulmadığı bir vintage ürünler listesi oluşturuyor. Bu listeye eklenen cihazlar, 5 yıldan uzun ve 7 yıldan kısa bir süre önce satıştan kaldırılan ürünlerden oluşuyor.

iPhone X, HomePod ve AirPods artık vintage

Apple’ın vintage listesine eklediği son ürünler arasında 2017 yılında tanıtılan iPhone X, 1. nesil HomePod ve AirPods bulunuyor. Bu cihazlar artık Apple'dan destek alamayacak ve resmi servis sağlayıcılar bu ürünler için parça temin edemeyecek.

Apple’ın vintage listesinde yer alan diğer ürünler

Apple'ın vintage listesinde yer alan diğer ürünler arasında şunlar bulunuyor:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Bu listeye eklenen her yeni cihaz, Apple’ın kaynaklarını daha verimli kullanmasını ve kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmasını sağlıyor.