İlk olarak ABD'de satışa sunulan Vision Pro, 28 Haziran'dan itibaren Çin, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'dan itibaren ise Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

VisionOS güncellemesiyle güçlenen deneyim

Vision Pro'nun bu küresel çıkışı, VisionOS işletim sisteminin ilk büyük güncellemesiyle aynı zamana denk geliyor. Bu güncelleme, kullanıcıların sanal dünyayla etkileşimini daha da güçlendirerek, uygulamaların gerçek dünya üzerine yerleştirildiği benzersiz bir deneyim sunuyor.

Gözler, eller ve sesle kontrol edilen geleceğin bilgisayarı

Vision Pro, sadece bir gözlük değil, aynı zamanda gözler, eller ve sesle kontrol edilebilen, giyilebilir bir bilgisayar. Dahili hoparlörleri ve ayarlanabilir kafa bandıyla konforlu bir kullanım sunan Vision Pro, kullanıcıların hareket özgürlüğünü kısıtlamayan kablosuz bir tasarıma sahip.

Eğlence, iş ve iletişim için yeni bir platform

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun eğlence, iş ve iletişim alanlarında çığır açıcı bir platform olacağını vurguluyor. Kullanıcılar, Vision Pro ile uygulamalar üzerinde çalışıp işbirliği yapabilir, değerli anılarını üç boyutlu olarak yeniden yaşayabilir, dizi ve filmleri benzersiz bir sinema deneyimiyle izleyebilir ve hayal güçlerini zorlayan yeni uzamsal deneyimler keşfedebilirler.

2000'den fazla uygulama ve geniş uyumluluk

Apple, Vision Pro için şimdiden 2000'den fazla uygulamanın geliştirildiğini ve 1,5 milyon iPhone ve iPad uygulamasının başlıkla uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu geniş uygulama yelpazesi, Vision Pro'nun kullanıcıların hayatına hızla entegre olacağının bir göstergesi.