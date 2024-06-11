Apple'ın geliştirdiği bu güçlü yapay zeka modeli, Siri'yi ChatGPT ile entegre ederek ve birçok yeni özelliği sunarak kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Apple Intelligence'ın özellikleri neler?

Metin düzeltme ve düzenleme

Yazı yazarken size yardımcı olur, dil bilgisi hatalarını düzeltir ve metninizi daha akıcı hale getirir.

Gelişmiş Siri

Sohbet robotu ChatGPT ile entegre edilerek Siri'yi daha akıllı ve doğal hale getirir. Artık daha karmaşık sorularınızı anlayabilir ve daha yaratıcı yanıtlar verebilir.

Kişiselleştirilmiş çizgi film avatarları

Fotoğraf albümünüzdeki insanlara dayalı olarak özgün ve eğlenceli avatarlar oluşturur.

Genmoji

Metin istemlerinizle özel emoji tasarlayarak iletişiminizi daha keyifli hale getirir.

Bağlam odaklı bildirimler

Hangi bildirimlerin sizin için en önemli olduğunu belirleyerek dikkat dağınıklığını azaltır.

Yapay zeka ile görüntü oluşturma

Metin açıklamalarına dayalı olarak görseller oluşturabilir.

Uygulamalar arası görev gerçekleştirme

Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir arayüzden birçok işlemi gerçekleştirmenizi sağlar.

ChatGPT ile Siri entegrasyonu nasıl olacak?

Apple, yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya ChatGPT entegrasyonu getireceğini duyurdu. Bu sayede Siri, ChatGPT'nin gelişmiş sohbet yeteneklerini kullanarak daha doğal ve akıcı bir şekilde iletişim kurabilecek.

Apple Intelligence ve ChatGPT entegrasyonu ile; daha keyifli ve doğal sohbetler, daha hızlı ve verimli görev tamamlama, daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici deneyimler, daha yaratıcı ve özgün içerikler bekleniyor.

Apple, yapay zeka alanındaki bu dev adımlarla kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi ve rakiplerinden önemli bir fark yaratmayı hedefliyor.

Ne zaman kullanıma açılacak?

Apple Intelligence, kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacak. Apple'ın söz konusu yazılım güncellemeleri, önümüzdeki ay önizlemede kullanıma sunulacak ve sonbaharda ise herkesin kullanımına açılacak.