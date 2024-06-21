İsmi açıklanmayan İngiliz adam, eşinin sildiği mesajları keşfetmesiyle evliliğinin sona erdiğini iddia ederek Apple’a karşı tazminat davası açtı.

Gizli mesajları görüldü

Adam, eşinin daha önce kendisinin sildiği mesajları bulduğunu belirtti. Bu durumun evliliklerini bitirdiğini ifade eden adam, "Eğer eşim bu mesajları görmeseydi, hala evli olabilirdik" dedi. Eşi tarafından keşfedilen bu mesajlar, adamın hayat kadınlarıyla yazışmalarını içeriyordu.

Adam, eşinin bu mesajları, ailenin ortak kullanımına açık olan iMac bilgisayardan gördüğünü söyledi. Apple'ın iMessage uygulaması üzerinden hayat kadınlarıyla yazıştığını belirten adam, her yazışmadan sonra mesajları sildiğini ancak eşinin bunları bulduğunu ifade etti. Bu durumun kendisi için büyük bir şok olduğunu belirtti.

200 milyon TL'lik tazminat

İngiliz adam, Apple'dan 5 milyon sterlin (yaklaşık 200 milyon TL) tazminat talep etti. "Eğer bir mesaj siliniyorsa bu her yerden silinmeli. Eşim için öğrenmesi çok fena oldu. Boşanma çok stresli bir süreç ve bütün aile dengelerini bozdu. Eğer Apple bana mesajın diğer platformlardan silindiğini söylese bu başımıza gelmezdi" dedi.

Apple'a Karşı Hukuki Süreç Başladı

Adamın avukatı Simon Walton, Apple'ın kullanıcıya mesajın silinip silinmediğine dair net bir bilgi vermediğini belirtti. Walton, "Birçok durumda iPhone, mesajların silindiğini söylüyor fakat diğer bağlı cihazlarda bu mesajlar kalıyor. Benzer bir sorun yaşayan diğer Apple müşterilerinin de davaya katılmasını bekliyorum" dedi.