Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, akıllı saatlerinde kanserojen maddeler barındırdığı iddiasıyla büyük bir skandalla karşı karşıya. Kaliforniya’da açılan davada, Apple’ın akıllı saat kayışlarında sağlık açısından zararlı kimyasalların bulunduğu öne sürülüyor.

Apple'ın ürünleri kanser riski taşıyor

Notre Dame Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırmada, fitness takip cihazları ve akıllı saat kayışlarında yüksek düzeyde perfloroalkil ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) bulunduğu tespit edildi. PFAS bileşenlerinin kanser riski artırıcı etkileriyle tanındığı ve vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ifade ediliyor.

Apple Watch kayışlarında kanserojen kimyasallar

Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’de farklı markalardan ve fiyat noktalarından satın alınan 22 saat kayışının test edildiği belirtildi. Testler sonucu, dokuz kayışın yüksek seviyede perfloroheksanoik asit (PFHxA) içerdiği belirlendi. Bu kimyasalın, özellikle Apple Watch’ların kayışlarında yer aldığı iddialarını güçlendirdi.

3 akıllı saat modeli hedefte

Apple, akıllı saatlerinde PFAS içeren kayışlar sattığı iddiasıyla Kaliforniya Kuzey Bölgesi'nde dava edilmekte. Dava, Apple Watch ile birlikte gelen Sport Band, Ocean Band ve Nike Sport Band’ları hedef alıyor. Bu ürünlerdeki kimyasallar, kullanıcıların sağlığını tehdit ediyor.

Perfloroalkil ve polifloroalkil maddeleri, kanser riski, bağışıklık sistemi baskılanması ve doğmamış çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca, bu maddeler çevrede onlarca yıl boyunca varlık gösteriyor ve biyolojik birikime sahip olduğu için vücutta birikiyor.

Uzun süreli kullanım riskli

Kimyasal maddelerin, cildinizin sürekli temas ettiği saat kayışları gibi ürünlerde uzun süre maruz kalması, vücudun bu maddeleri emmesi için daha fazla fırsat yaratıyor. Uzmanlar, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin zamanla daha da belirginleşebileceği konusunda uyarıyor.