Apple, popüler bulut depolama hizmeti iCloud+ için fiyatlandırmada önemli bir artışa gitti. Şirket, tüm iCloud+ planlarında yüzde 100 oranında zam yaparak, kullanıcıları şaşırttı. Bu ani fiyat artışı, iCloud+ hizmetini kullanan milyonlarca Apple müşterisini doğrudan etkileyecek.

Apple'dan fiyat güncellemesi: zam kararı neden alındı?

Apple, iCloud+ fiyatlarında yaptığı bu büyük zam kararının nedenini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak teknoloji uzmanları, bu artışın birkaç olası sebebi olabileceğini belirtiyor. Artan işletme maliyetleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Apple'ın iCloud+ hizmetine yaptığı yeni yatırımlar, bu zammın ardındaki temel nedenler olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, bulut depolama hizmetlerine olan talebin artmasıyla birlikte Apple, kullanıcıların artan ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı yatırımlarını artırmış olabilir. Bu durum, maliyetlerin yükselmesine ve dolayısıyla fiyatların artmasına neden olmuş olabilir.

Yeni iCloud+ fiyatları: kullanıcılar ne kadar ödeyecek?

Zam kararının ardından iCloud+ aboneliklerinde yeni fiyatlar şu şekilde olacak:

50 GB: Eski fiyat 12,99 TL iken yeni fiyat 24,99 TL.

200 GB: Eski fiyat 39,99 TL iken yeni fiyat 79,99 TL.

Eski fiyat 39,99 TL iken yeni fiyat 79,99 TL. 2 TB: Eski fiyat 129,99 TL iken yeni fiyat 249,99 TL.

Eski fiyat 129,99 TL iken yeni fiyat 249,99 TL. 6 TB: Eski fiyat 899,99 TL iken yeni fiyat 1.299,99 TL.

Eski fiyat 899,99 TL iken yeni fiyat 1.299,99 TL. 12 TB: Eski fiyat 1.799,99 TL iken yeni fiyat 2.499,99 TL.

Bu fiyat artışı, özellikle yüksek kapasiteli depolama planlarını tercih eden kullanıcılar için büyük bir yük oluşturacak gibi görünüyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar ve yüksek miktarda veri depolayanlar, bu zamdan doğrudan etkilenecek.

Kullanıcıların tepkisi nasıl olacak?

Apple'ın bu zam kararının ardından kullanıcıların tepkisi merakla bekleniyor. Birçok kullanıcı, alternatif bulut depolama hizmetlerine yönelmeyi düşünebilir. Ancak Apple ekosistemine derinlemesine entegre olmuş olanlar için iCloud+ hizmetinden vazgeçmek zor olabilir. Bu nedenle, Apple'ın uzun vadede müşteri kaybı yaşayıp yaşamayacağı, zam kararının etkilerini belirleyecek.