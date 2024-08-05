Neden Apple hisseleri satıldı?

CNBC'nin haberine göre, Buffett bu yıl "biraz Apple" satmanın, ABD hükümetinin artan mali açığı kapatmak istemesi nedeniyle sermaye kazançları üzerindeki verginin gelecekte artırılması durumunda Berkshire hissedarlarına uzun vadede fayda sağlayacağını belirtti. Ancak bu satışların büyüklüğü, bunun sadece vergi tasarrufu amaçlı bir hamle olmayabileceğini gösteriyor. Yapay zeka inovasyonunda geride kaldığı endişeleriyle ilk çeyrekte düşüş yaşayan Apple hisseleri, şirketin yapay zeka alanındaki geleceği hakkında yatırımcılara daha fazla ayrıntı vermesiyle ikinci çeyrekte yüzde 23 artışla yeni bir rekora imza attı. Buffett’ın neden sattığı tam olarak belli değil; şirket sebepleri, piyasa değerlemesi veya portföy yönetimi endişeleri olabilir.

Rekor nakit varlık

Holding ikinci çeyrek için yaklaşık 277 milyar dolarlık rekor bir nakit varlık bildirdi. Berkshire Hathaway ilk çeyrekte yaklaşık 189 milyar dolar nakit ve eşdeğer varlık bildirmişti. Berkshire Hathaway ikinci çeyrekte 75,5 milyar dolarlık hisse senedi sattı. Apple ile birlikte Berkshire, en büyük ikinci pozisyonu olan Bank of America'daki hissesini 41,1 milyar dolara düşürdü.

Portföydeki ağırlıklı 5 şirket

CNN'nin haberine göre, Berkshire Hathaway'in toplam değerinin yaklaşık %72'si beş şirkette yoğunlaşmış durumda:

Apple (84,2 milyar $) Berkshire, Apple'daki varlıklarını yaklaşık %50 oranında azaltarak 790 milyon hisseden 400 milyona indirdi. Bu da 'Omaha Kahini’nin teknoloji hissesinin %49′undan biraz fazlasını elden çıkardığını gösteriyor. Bank of America (41,1 milyar $) Apple ile birlikte en büyük ikinci pozisyonu olan Bank of America'daki hisselerini 41,1 milyar dolara düşürdü. American Express (35,1 milyar $) Portföydeki önemli bir diğer şirket ise American Express. Bu yatırımıyla da dikkat çeken Berkshire, finans sektöründeki yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Coca-Cola (25,5 milyar $) Berkshire Hathaway'in uzun yıllardır yatırım yaptığı bir diğer şirket ise Coca-Cola. Bu yatırım, holdingin portföyünde önemli bir yer tutuyor. Chevron (18,6 milyar $) Enerji sektöründeki önemli yatırımlardan biri de Chevron. Bu yatırım, Berkshire Hathaway'in enerji sektöründeki varlığını güçlendiriyor.