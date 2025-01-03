Apple'ın iPhone 16 serisini laciverttaş, deniz mavisi, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere beş renk seçeneğiyle piyasaya sürmesi büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak şirketin, bahar aylarında seriye yeni bir renk daha eklemeyi planladığı iddiaları gündeme geldi.

Mor ve sarı renk iddiaları

Weibo'daki sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple'ın iPhone 16 için toplam yedi renk üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Ancak tanıtımda sadece beş renk sunuldu. Tanıtılmayan iki rengin mor ve sarı olduğu belirtiliyor. Geçmişte Apple’ın bahar aylarında yeni renkleri tanıttığı göz önüne alındığında, bu iddialar oldukça olası görünüyor.

iPhone 14: Mart 2023’te sarı renk seçeneği tanıtıldı.

Mart 2023’te sarı renk seçeneği tanıtıldı. iPhone 13: Mart 2022’de yeşil renk piyasaya sürüldü.

Mart 2022’de yeşil renk piyasaya sürüldü. iPhone 12: Nisan 2021’de mor renk duyuruldu.

Yeni ürünler yolda

Apple, bahar döneminde yalnızca yeni iPhone 16 renklerini tanıtmakla kalmayabilir. Şirketin ayrıca şu ürünleri de kullanıcılarına sunması bekleniyor:

Yeni MacBook Air Modelleri

iPhone SE 4 (iPhone 16E olarak da adlandırılabilir)

AirTag 2