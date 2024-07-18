Apple, yapay zeka alanında büyük adımlar atmaya devam ediyor. WWDC 2024 etkinliğinde duyurulan "Apple Intelligence" ile birlikte ChatGPT entegrasyonunu başlatan teknoloji devi, şimdi de Google'ın yapay zekası Gemini'ı cihazlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

Apple Intelligence ve ChatGPT ortaklığı

WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan Apple Intelligence, iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özelliklerini kapsıyor. Apple, OpenAI ile yaptığı iş birliği sayesinde ChatGPT'yi iPhone'lara entegre ederek kullanıcılarına gelişmiş yapay zeka hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Google gemini entegrasyonu

Bloomberg'in haberine göre, Apple, bu sonbaharda piyasaya sürülmeden önce bir yapay zeka ortaklığı daha yapmayı planlıyor. Apple, Google'ın yapay zekası Gemini'ı da cihazlarına entegre ederek kullanıcılarına geniş bir yapay zeka yelpazesi sunmayı amaçlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, Apple kullanıcıları cihazlarında Apple Intelligence, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google Gemini'ı kullanabilecekler.

Yapay zeka hizmetlerinden gelir akışı

Apple'ın yapay zeka hizmetini bir gelir akışına dönüştürmek istediği ve bu hizmet için ücretli özellikler sunmayı planladığı da haberde yer alıyor. Apple Intelligence'ın yanı sıra, ChatGPT ve Google Gemini entegrasyonlarıyla birlikte Apple, kullanıcılarına premium yapay zeka hizmetleri sunarak yeni bir gelir modeli oluşturmayı hedefliyor.