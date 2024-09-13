09.41 saati neyi temsil ediyor?

Apple, her ürün tanıtımında ve reklam görsellerinde saat 09.41’i kullanarak dikkat çekiyor. Bu sembol, ilk olarak 2007'de Steve Jobs’un ikonik iPhone tanıtımında ortaya çıktı. O dönem Jobs, etkinlik başlangıcından yaklaşık 40 dakika sonra iPhone’u tanıttı ve saati 09.42 olarak belirledi. Ancak 2010’da iPad tanıtımıyla bu saat 09.41’e çekildi.

Neden 09.41 saati seçildi?

Eski Apple yöneticisi Scott Forstall'a göre, Apple tanıtımlarında en önemli ürünler etkinliğin ilk 40 dakikası içerisinde açıklanıyor. 09.41, izleyicilerin saatlerine yakın bir zaman olarak seçilerek tanıtımın daha gerçekçi görünmesi sağlanıyor. İlk iPad’den sonra bu saat sembolik olarak kullanıldı ve bir gelenek haline geldi.

Fikrin manevi değeri

Apple, tanıtımları artık 10.00’da gerçekleştirse de, 09.41 saati Steve Jobs’un ilk tanıtımına saygı olarak manevi değer taşıyor ve her üründe kullanılmaya devam ediyor.