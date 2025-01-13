Apple’ın “Bug Bounty” programı kapsamında ödüllendirilen Yiğit Can Yılmaz, tespit ettiği güvenlik açığını raporlayarak teknoloji devinin güvenlik altyapısını güçlendirmesine destek oldu. Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, “Genç bir mühendis olarak bu sürece katkıda bulunmak benim için büyük bir onur” dedi.

2017’de Siri’de, 2018’de ise başka bir güvenlik zaafiyetini bulan Yılmaz, henüz lise yıllarında Apple tarafından ödüllendirilmişti.

“Onur verici bir başarı”

Yılmaz, Apple’dan aldığı son ödül sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Apple, bir güvenlik teknolojisinde bulduğum açığı $30,500 ile ödüllendirdi. Bu başarı, genç mühendisler için önemli bir motivasyon kaynağı.”