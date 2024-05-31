Apple’ın üçüncü nesil iPod’unun prototipinde yer alan ve "Stacker" adı verilen Tetris klonu oyun ortaya çıktı. Bu oyun, cihazın kaydırma tekerleği ile kontrol ediliyor ve parçaları hareket ettirerek satırları temizlemek hedefleniyor.

AppleDemoYT'nin keşfi: iPodOS 2.0

Nadir prototip cihazları keşfetmesiyle tanınan AppleDemoYT adlı X kullanıcısı, bu gizemli iPod modelini buldu. A1023 model numarasına sahip prototip, iPodOS 2.0’ın bir prototip versiyonunu çalıştırıyor ve Stacker oyununun yanı sıra Block0 ve Klondike adlı oyunları da içeriyor.

Resmi sürümden önce oyunlar

Apple’ın iPod’ları, zamanla Solitaire, Brick ve resmi Tetris versiyonu gibi oyunlar aldı. Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 ve Pac-Man gibi popüler oyunlar da iPod’a dahil edildi. Bu oyunlar, App Store’dan önce piyasaya sürüldü.

iPod'un sonu: Klasik ve touch modelleri

iPod Classic’in üretimi 2014’te durduruldu ve iPod Touch 2022’de piyasadan çekildi. Bu, bağımsız müzik çaların devrinin sona erdiği anlamına geliyor.