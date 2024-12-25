Apple, teknoloji dünyasında sürekli olarak izlenen ve geleceği şekillendiren bir şirket olarak dikkat çekmeye devam ediyor. iPhone 16 serisinde büyük tasarımsal değişiklikler yapmayan Apple, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Ancak bu durum, şirketin popülerliğini etkilemek yerine Apple Intelligence sayesinde adından daha fazla söz ettiriyor. Apple, yapay zeka yatırımlarıyla piyasa değerini hızla artırarak 4 trilyon dolara yaklaşan bir değere ulaşabilir.

iPhone talebindeki zayıflık ve yapay zeka yatırımları

Apple’ın Kasım ayından bu yana hisse fiyatı yüzde 16 artarken, piyasa değeri 500 milyar dolarlık bir artışla dikkatleri üzerine topladı. Ancak, Morgan Stanley analisti Erik Woodring’e göre iPhone talebi kısa vadede zayıf kalmaya devam ediyor. Woodring, bunun sebebinin Apple’ın henüz Apple Intelligence yeteneklerini tam anlamıyla kullanamaması olduğunu belirtiyor. Ancak bu engelin ortadan kalkmasının ardından, iPhone satışlarında ciddi bir patlama yaşanması bekleniyor.

Apple, Çin pazarında düzenleyici engeller nedeniyle yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanamıyor. Çin, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olarak Apple’ın iPhone gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu engelin kaldırılması için, Tencent ve ByteDance ile görüşmelerde bulunduğu söyleniyor.

Hizmetler, Apple’ın büyüme motoru olacak

Apple, 2024 yılı sonuna kadar 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefliyordu. Ancak, şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için farklı iş kollarından gelen azalan gelirleri dengelemek adına önemli bir destek kaynağı bulunuyor: Hizmetler. Apple’ın hizmetler bölümü, 2025 yılı itibarıyla 100 milyar dolarlık gelir hedefliyor ve toplam gelirlerin yüzde 25'ini oluşturması bekleniyor. Wedbush analistlerine göre, Apple’ın hizmetler sektörü, 2024 sonuna kadar 1,5 trilyon ila 1,6 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşacak.