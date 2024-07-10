Apple, piyasa değeri 3,5 trilyon doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Şirketin hisseleri Salı günü 228,68 dolara yükseldi ve Apple'ın piyasa değeri 3,507 trilyon dolara ulaştı. Bu değer, herhangi bir şirketin bugüne kadar ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Apple'ın yükselişi

Apple, yıllardır teknoloji dünyasında lider konumunu koruyarak büyümeye devam ediyor. Şirketin piyasa değerinin 3,5 trilyon doları aşması, sadece finansal başarının değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojilere olan yatırımlarının da bir göstergesi.

Yapay zeka ve Apple ıntelligence

Haziran ayı başında gerçekleştirilen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), Apple'ın yapay zeka alanındaki yeni girişimi Apple Intelligence tanıtıldı. Bu girişim, Apple'ın yapay zeka konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Apple Intelligence'ın tanıtılması, hisselerin değer kazanmasında büyük rol oynadı.

Apple, yapay zeka konusundaki sessizliğini bozarak OpenAI ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında, popüler yapay zeka modeli ChatGPT, bir sonraki iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine entegre edilecek. Ayrıca Apple, geçtiğimiz hafta OpenAI'nin yönetim kurulunda bir koltuk kazandı. Bu hamle, Apple'ın yapay zeka alanında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Microsoft ve Nvidia'nın durumu

Apple'ın ardından piyasa değeri açısından ikinci sırada Microsoft ve üçüncü sırada Nvidia geliyor. Microsoft, Apple ile benzer şekilde yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, AI girişimlerinde bir yönetim kurulu koltuğuna sahip. Nvidia ise grafik işlemci birimleri (GPU) ve yapay zeka donanımları konusunda liderliğini sürdürüyor.