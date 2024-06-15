Apple, yapay zeka dünyasında büyük bir adım atarak ChatGPT'yi iPhone, Mac ve iPad cihazlarına entegre etmek için OpenAI ile iş birliği yaptığını duyurdu. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Apple Intelligence'ın gelişmesiyle kullanıcıların farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapabileceğini belirtti.

Farklı yapay zeka modelleri geliyor

Apple'ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, şirketin kullanıcılarına çeşitli yapay zeka modelleri sunmayı planladığını açıkladı. Federighi, Google Gemini'nin gelecekte bir seçenek olabileceğini öne sürdü. "Nihayetinde insanların kullanmak istedikleri belirli modeller için bir tercihleri olacağını düşünüyoruz. Belki yaratıcı yazarlık için harika olan bir model ya da kodlama için tercih ettikleri bir model. Belki gelecekte Google Gemini. Yani, şu anda duyurulacak bir şey yok ama yönümüz bu." diye konuştu. Apple'ın ChatGPT ile başlama kararı, en iyiyle başlama isteğinden kaynaklanıyor.

iPhone'da ChatGPT için gizlilik ve güvenlik

Siri, GPT-4 modelinden ücretsiz olarak yararlanacak ve hesap oluşturmaya gerek kalmayacak. İstekler kaydedilmeyecek ve IP adresleri gizlenecek. ChatGPT aboneleri, ücretli özelliklere ücretsiz erişim sağlayabilecek. Apple Intelligence özellikleri, iOS 18'in ilk beta sürümünde yer almayacak, ancak ABD'de yaz boyunca test edilebilecek. iOS 18'in Eylül ayında herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.

Google Gemini gelecekte bir seçenek

Federighi, Apple Intelligence geliştikçe, şirketin kullanıcılarına farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma imkanı sunmak istediğini belirtti. Google Gemini'nin gelecekte bir seçenek olabileceğini söyledi. "Şu anda duyurulacak bir şey yok ama yönümüz bu," dedi.