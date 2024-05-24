İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur, iş dünyasında kronikleşen ara eleman eksikliğini gidermek için meslek lisesi ve teknik lise mezunlarını işe almayı teşvik eden önerilerde bulundu. Sungur, pandemi sonrası ara eleman talebinin arttığını belirterek, bu sorunun çözümünde mesleki eğitime ve teşviklere vurgu yaptı.

Meslek liseliler için teşvikler şart

Sungur'a göre, Türkiye'nin mesleki eğitimde kaydettiği ilerlemeye rağmen, gençlerin iş bulma algısı hala üniversiteye odaklı. Ancak, işe alımlarda meslek lisesi mezunlarının da değerlendirilmesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Meslek liseliler için sağlanacak teşvikler, ara eleman sorununun çözümünde önemli bir adım olabilir.