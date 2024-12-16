Öğrenciler ve veliler yoğun bir dönemin ardından ocak ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde…

Sömestr tatili ne zaman?

Okullarda yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili için sabırsızlanıyor. 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek olan tatilin ardından, ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Veliler ve öğrenciler için önemli bir tarih olan sömestr tatili, yeni dönemin başlamasından önce dinlenmek ve enerjilerini toplamak için bir fırsat sunuyor.