Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, okulların açılma tarihi ve ara tatil dönemlerine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılmasına ilişkin iddiaları yalanladı. Tekin, "Ara tatiller, Kasım ve Nisan ayında gerçekleşiyor. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili gündemimizde bir konu bulunmuyor," dedi. Bakanlık yetkililerinin, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili izleme ve değerlendirme raporlarına dikkat ettiklerini belirten Tekin, şu an bu tatillerin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir öneri ya da planın kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okulların açılma tarihi hakkında da bilgi verildi. Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim yılı için okulların 9 Eylül 2024 tarihinde açılacağını duyurdu. Ayrıca, 14 Haziran 2024’te karne dönemini tamamlayan öğrenciler, yeni döneme 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokul ve okul öncesi eğitim tarihleri

1. sınıf öğrencileri ve okul öncesi eğitim görecek çocuklar için uyum haftası, 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreç, yeni okul ortamına adaptasyonu destekleyecek.

Yarıyıl ve ara tatil tarihleri

2024-2025 eğitim döneminin ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp, 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca düzenli bir şekilde eğitim süreçlerini sürdürebilmeleri için planlandı.