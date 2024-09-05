Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı yükseliyor

2024 Haziran itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583'e ulaştı. Eskişehir'de ise motosikletler, trafiğe kayıtlı araçların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Ehliyet talebinde patlama

Sürücü kurslarında motosiklet ehliyeti almak isteyenlerin sayısı, geçen yıla göre 4 kat arttı. Eğitimlerde kadın sürücülerde de belirgin bir artış gözlemleniyor.

Yakıt tasarrufu ve özgürlük

Motosiklet eğitmenleri, yakıt tasarrufu ve özgürlük arzusunun artışa neden olduğunu belirtiyor. Özellikle scooter tipindeki motosikletler, ekonomik avantajlarıyla dikkat çekiyor.