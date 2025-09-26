Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Tuğberk yaptığı açıklamada, annesinin vefatıyla ilgili sosyal medyada dolaşan intihar iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, “Üzücü bir haberi paylaşmak zorundayım. Annem Güllü’yü elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada yer alan intihar söylentileri doğru değildir. Cenazeye ilişkin bilgileri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, Güllü Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının yakın arkadaşı ve aranjör Mustafa Arapoğlu, Güllü’nün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güllü’nün ani ölümü, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.