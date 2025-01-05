Arabesk müziğin efsanevi sanatçısı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrılan Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene siyasiler, sanat camiasından isimler ve binlerce hayranı katıldı. Sanatçının vefatının ardından mal varlığı da merak konusu oldu.

Marmaris'teki yatırımları

1981 yılında Marmaris'te film çekerken bölgeyi çok beğenen Tayfur, yatırımlarını burada yoğunlaştırdı. İlk olarak İçmeler'de havuzlu bir villa satın alan sanatçı, zamanla Gökbel Villaları ve bir apartman gibi taşınmazlar edindi. 1990'ların sonunda Cennet Adası'ndaki mülkü satın alarak, 2000'lerden itibaren neredeyse tüm zamanını Marmaris'te geçirmeye başladı. Sanatçının Marmaris'te bir yarımada ve çeşitli gayrimenkullerle birlikte önemli bir mülk portföyüne sahip olduğu belirtiliyor.

Adana ve İstanbul'daki mülkleri

Marmaris dışında da yatırımları bulunan Tayfur'un, Adana'da 50 daireye, İstanbul'da ise farklı semtlerde 6 villa ve 30 daireye sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca inşaat sektöründe de yatırımlar yapan sanatçının, ortak olduğu projelerin tam kapsamı bilinmiyor.

Mütevazı yaşam tarzı

Büyük bir servete rağmen, Ferdi Tayfur'un mütevazı bir yaşam tarzını tercih ettiği biliniyor. Gösterişli bir yat yerine küçük bir tekneyle Marmaris koylarında gezinti yapmayı seven sanatçı, sade bir hayat sürdürdü. Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sanatçının bıraktığı eserler ve hatırası, hayranlarının gönlünde yaşamaya devam edecek.