Binlerce Hayranı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

2 Ocak’ta organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un cenaze törenine Türkiye’nin dört bir yanından hayranları akın etti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, Tayfur’un şarkıları bir kez daha yankılandı.

Kızımla Barışmak İstiyorum

Törende konuşan yakın dostu Kenan Çınar, Tayfur’un hastanede kendisine son isteğini paylaştığını söyledi. Çınar, “Ferdi, kızım Tuğçe ile barışmak istiyorum, dedi” ifadelerini kullandı. Ferdi Tayfur’un, Tuğçe Tayfur ile yaşadığı hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir küs olduğu biliniyordu.

Dev Mal Varlığı Gündem Oldu

Sanatçının vefatının ardından mal varlığı da gündeme geldi. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddiaları dikkat çekti.

Sanatçının Tuğçe Tayfur ile aralarındaki küslüğün nedenleri ise daha derin soruların kapısını aralıyor. Bu son istek karşılık bulabilecek mi?