Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, uzun bir aradan sonra hayranlarını sevindirecek yeni eseri "Tek Tabancayım" ile müzik dünyasına etkileyici bir dönüş yaptı. Söz ve müziği bizzat Cansever’e ait olan bu duygusal parça, dinleyicilere arabeskin yoğun duygularını yeniden yaşatıyor.

Ozan Arapoğlu imzasıyla

"Tek Tabancayım," başarılı aranjör Ozan Arapoğlu'nun dokunuşlarıyla müzikal olarak farklı bir boyuta taşındı. Şarkıda Fatih Doğaner'in solo bağlama performansı büyük beğeni toplarken, yaylı düzenlemelerde İstanbul Strings’in imzası dikkat çekiyor. Kayıtları MAP Stüdyosu’nda tamamlanan şarkı, teknik açıdan da mükemmel bir iş ortaya koyuyor.

İbrahim Bülbül yönetmenliğinde duygusal klip

Cansever’in kendine has arabesk tarzını yansıtan bu yeni şarkının klip yönetmenliğini ise ünlü yönetmen İbrahim Bülbül üstlendi. Cansever’in derin duygularını ekrana taşıyan klip, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü. YouTube'da Cansever Official hesabında paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Arabesk severlerin merakla beklediği "Tek Tabancayım", Cansever Müzik & WM Music iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Spotify, Apple Music ve diğer popüler müzik uygulamalarında dinleyicilerle buluşuyor. Müzik eleştirmenleri, şarkının duygusal yapısı ve Cansever’in güçlü yorumuyla dinleyicilerde derin izler bırakacağı görüşünde.