Poll Production etiketiyle 26 Temmuz'da tüm dijital platformlarda ve Poll Production Youtube kanalında yayınlanacak olan "Tatil Zamanı" yazın hit parçası olmaya aday.

Hareketli bir yaz şarkısı

Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Özgür Alter, yazın sıcaklığını yansıtan yeni şarkısı "Tatil Zamanı" ile müzikseverlerin karşısında! Daha önce "Dalgın Dalgın," "Dem," "Kör Hançer," "Gelmişine Geçmişine," ve "Yakalım" gibi hit parçalarıyla listelerde fırtınalar estiren sanatçı, bu kez hareketli bir yaz şarkısıyla dinleyicilerinin keyfini ikiye katlıyor.

Unutulmaz bir müzikal deneyim

"Tatil Zamanı" şarkısının söz ve müziği Özgür Alter'e, düzenlemesi ise Veysel Samanlıoğlu'na ait. Sözleri ve enerjisiyle dinleyenlere coşkulu anlar yaşatacak bu şarkının klibi, başarılı yönetmen Kemal Başbuğ tarafından çekildi. Klip, görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.