Suudi Arabistan'da bu yıl hac görevini yerine getirirken en az 1,301 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, bu ölümlerin çoğunlukla sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı dönemlerde uzun mesafeler yürüyen izinsiz hacı adaylarından kaynaklandığını belirtti.

Ölenlerin Arasında Kronik Hastalar da Var

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ölenlerin dörtte üçünden fazlasının resmi izinleri olmadan hacı olmak için orada bulunduğunu ve yeterli barınma imkanı olmadan doğrudan güneş altında yürüdüklerini vurguladı. Ölenlerin arasında yaşlı ve kronik hastaların da bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı'ndan Açıklamalar

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel, sağlık tesislerinin 140 bini izinsiz olmak üzere yaklaşık yarım milyon hacıyı tedavi ettiğini ve hala sıcak bitkinliği nedeniyle hastanede olanların bulunduğunu açıkladı. Al-Jalajel, "Allah ölenleri affetsin ve merhamet etsin. Ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ın ulusal meteoroloji merkezi, Mekke'de sıcaklıkların 51.8 dereceye kadar yükseldiğini rapor etti. AFP haber ajansına göre, bir Arap diplomat 658 Mısırlının öldüğünü söyledi. Endonezya, 200'den fazla vatandaşının hayatını kaybettiğini, Hindistan ise 98 kişinin öldüğünü açıkladı. Pakistan, Malezya, Ürdün, İran, Senegal ve Sudan da ölümleri doğruladı.