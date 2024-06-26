Bir zamanlar yoğun kuyrukların oluştuğu ekspertiz merkezleri, artık eski hareketliliğini kaybetti.

İzmir’deki bir oto ekspertiz firmasının sahibi Ufuk Olgun, işlerinin yüzde 60 oranında düştüğünü belirterek, “İkinci el araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı” dedi. Olgun, araç fiyatlarındaki düşüşe rağmen satışların neredeyse durduğunu ve bu durumun ekspertiz firmalarına büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Ekspertiz firmalarında büyük düşüş

Ufuk Olgun, geçtiğimiz yıl faiz oranlarının artmasıyla birlikte oto ekspertiz sektöründe düşüşlerin başladığını söyledi. Eskiden araç yatırım aracı olarak görülürken, bu durumun artık değiştiğini vurgulayan Olgun, şunları ekledi: “Faizlerin artmasıyla birlikte otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu da satışları ve dolayısıyla bizim işlerimizi direkt olarak etkiledi. Ekspertiz sayılarında yüzde 60 civarında bir düşüş gözlemliyoruz.”

Geçmişin yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı

Geçmişte ekspertiz sırası almak için 2-3 saat beklenildiğini hatırlatan Olgun, artık sıra beklemeden araçların kontrol edildiğini belirtti. “Geçtiğimiz yıllarda otomobilin yatırım aracı olarak görüldüğü dönemde, ekspertiz sırası almak için 2-3 saat beklenirdi. Şu anda ise yüzde 60’a yakın bir düşüş var” diye konuştu.

Kurumsal ekspertiz firmalarının önemi

Ufuk Olgun, kurumsal ekspertiz firmalarının önemine dikkat çekerek, sıfır araçlar için bile ekspertiz yapılması gerektiğini vurguladı. Doğal afetlerden sonra hasarlı araçların toplanarak yeniden satılabildiğine değinen Olgun, bu tür araçların tespitinin uzmanlık gerektirdiğini ifade etti. “Sıfır otomobiller bile nakliye sırasında zarar görebilir. Tüketiciler, sıfır araç almadan önce mutlaka boya ve kaporta kontrolü yaptırmalıdır” dedi.

Ekspertiz fiyatları

Olgun, ekspertiz hizmetlerinin özelliklerine göre 2 bin 500 ile 4 bin lira arasında değiştiğini belirterek, bu hizmetin önemine değindi. “Bir aracın boya ve kaporta durumu, kullanımını etkilemese de, fiyat ve değerleme anlamında önemli bir husustur” diyerek tüketicilere uyarılarda bulundu.