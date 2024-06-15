Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde özellikle kara yoluyla gelen tatilci hareketliliği hızlandı. Bir saatte 5 bin aracın geçtiği kentin giriş noktalarından Döşemealtı'nda, beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla turizm kenti Antalya'ya gelişler yoğunlaştı. 14 Haziran Cuma günü öğleden sonra başlayan kente kara yoluyla gelişler, arife günü üç katına çıktı. Kentin kuzey giriş noktalarından biri olan Döşemealtı Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda bir saatte 5 bin aracın geçtiği tespit edildi.

Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda beş kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bin 500 personelin bayram boyunca görev yapacağı kentte, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıklaştırıldı. Diğer yandan bu bayram özellikle hız limitlerine dikkat edecek jandarma ekiplerinin kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacağı belirtildi.