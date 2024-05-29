Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, araç muayene hizmetlerinin özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu özelleştirme kapsamında işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemleri kullanılacak.

Daha Önceki Düzenlemeler

2021 yılında yapılan düzenlemeyle, araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatılması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.