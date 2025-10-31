Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış nedeniyle benzine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarife 31 Ekim 2025 itibariyle tabelalara yansıdı.

Benzine zam geldi, motorin ve LPG de güncellendi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi ve zamlı tarifeler gece yarısından itibaren geçerli oldu. İstanbul’da benzin fiyatları 53 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 54 TL’yi geçti.

31 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin:

İstanbul-Avrupa Yakası: 53,49 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 53,32 TL

Ankara: 54,35 TL

İzmir: 54,69 TL

Motorin:

İstanbul-Avrupa Yakası: 55,47 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 55,33 TL

Ankara: 56,50 TL

İzmir: 56,82 TL

LPG:

İstanbul-Avrupa Yakası: 27,71 TL

İstanbul-Anadolu Yakası: 27,08 TL

Ankara: 27,60 TL

İzmir: 27,53 TL

Fiyat artışının nedeni ne?

Petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını artıran başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Motorine geçtiğimiz hafta sonu yapılan 3 TL’lik zam da fiyat artışlarını etkileyen bir başka etken olarak kaydedildi.