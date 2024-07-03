2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek.ANKARA (İGFA) -  Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV için yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

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Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilinirken, e-devlete giriş yaparak MTV sorgulama hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor ve bilgilerin doldurulması sonrasında öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: igf