Araç sahipleri için önemli bir konu, araçlarını kime teslim ettikleridir. Özellikle servis, vale, otopark görevlisi gibi kişilere araçlarını bırakanların dikkatli olması gerekmektedir. Trafik Kanunu'na göre, araç sahibi aracı kime teslim ederse etsin, bir kaza durumunda sorumluluk taşır.

Mutlaka teslim belgesi istenmeli

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel, konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor: “Trafik Kanunu’na göre araç sahibi, aracın işleteni olarak kabul edilir ve bir kazaya karışırsa sorumlu tutulabilir. Bu nedenle aracınızı teslim ettiğiniz kişiden mutlaka bir teslim belgesi almanız önemlidir.”

Ayrıca aracı sadece tamire bırakmak veya yakın birine vermek de aynı sorumluluğu doğurur. Doç. Dr. Demirel, “Aracınızı kardeşinize verirseniz ve kardeşiniz kaza yaparsa, araç sahibi de zararlardan sorumlu olabilir” diyor.

Plaka tanıma sistemi

Bununla birlikte, araç sahibi bu sorumluluktan kurtulmak için bazı yolları da vurguluyor. Örneğin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde araçlar kolayca izlenebilir ve herhangi bir haksız suçlamadan korunabilirsiniz. PTS, aracınızın başkaları tarafından kullanılması durumunda olası hukuksal sorunları çözmenize yardımcı olabilir.