Türkiye’de araçların muayenesini gerçekleştiren TÜVTÜRK’ün kredi kartıyla ödemelerde "hizmet bedeli" adı altında ekstra bir ücret tahsil etmesi araç sahiplerini kızdırdı.

Türkiye’de araç muayene (vize) yetkisinin 2007 yılında yapılan özelleştirme ile devredildiği TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerden ekstra ücret almasıyla tekrar gündeme geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, önceki günlerde araç muayene bedelini kredi kartı ile ödeyenlerden "tahsilat farkı" olarak 77 lira ek ücret alındığını açıkladı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken yeni ücret uygulaması, araç sahipleri tarafından yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Konunun uzmanları araç muayenesi için kredi kartı kullanımı nedeniyle "Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli" kredi kartı tahsilat farkı adıyla ücret mevzuatta yer almadığını belirtti. 77 liralık "hizmet bedeli" bu yüzden kanuna aykırı.

"Hizmet bedeli"ni ödeyen araç sahipleri Tüketici Derneklerinin açıklamasına göre kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Hakem Heyetine başvurarak geri alabiliyor.

TÜVTÜRK "hizmet bedeli" farkını doğruladı

Açıklama yapan TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödenen araç muayenelerinde ek ücret almadıklarını belirtti. Ancak hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerden “hizmet bedeli” adı altında ek ücret alabileceğini duyurdu:

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır."

Araç vizesinde güncel fiyatlar

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ve römork için ödenen araç muayene ücretleri 2023’te 1.149,60 lirayken, muayene ücreti 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı ile birlikte yüzde 58,46 zamlandı.

2023'te otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ve römork için 1.149,60 lira ödenen araç muayene ücreti 2024'te 1.821,60 lira oldu.

2023 yılında otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ödenen 1.554 liralık araç muayene ücreti 2024 yılında 2 bin 462,40 liraya çıktı.

2023’te traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için belirlenen araç muayene ücreti 585,60 liradan 927,60 liraya yükseltildi.

Karayolları Trafik Kanunu 35. maddesine göre muayene süresi geçen her araçtan, muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınıyor. Gecikme bedeli her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i olarak belirlendi.