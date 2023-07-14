Alacaklının borçluya belli bir miktarda para verip borçlunun bunu alacaklıya geri ödememesi durumunda alacaklı taraf, icra dairesine başvurarak borçludan borcunu yasal yolla verdiği tahsil etme hakkına sahiptir.Bunun için alacaklı taraf icra işlemlerini başlatır.

Alacaklının başlattığı icra takibi neticesinde eğer ödeme emri tebliği ile takip kesinleşmiş ise, alacak miktarını karşılamak üzere borçlunun üzerine kayıtlı motorlu taşıta sistem üzerinden haciz kaydı işletilebilmektedir. Buna araç haczi denir. Araç yakalama kararı ise araç haczi işleminden sonra gerçekleştirilir.

Araç yakalama kararı nasıl konulur?

İcra müdürlüğünde açılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı taraf borçlunun üzerine kayıtlı araçlarına haciz şerhi koyabilir. Haciz şerhi işlenen aracında yakalama masrafının yatırılması durumunda borçluya ait araca yakalama kararı koyulmasını icra müdürlüğüne talep edilerek yakalama konur. Araca yakalama konulması, aracın trafikte veya görüldüğü yerde emniyet güçlerince aracın yakalanarak yediemin deposuna çekilmesi anlamına gelmektedir.

Araç yakalama kararı ve haciz nasıl kaldırılır?

Araba üzerindeki haciz ve araç yakalama kararı beş farklı şekilde kaldırılabilmektedir.

1. Borcun ifası : Borcun tüm faizleriyle ve varsa ceza koşullarıyla birlikte ödenmesidir. Borcu ödenmiş icra dosyasında araç haczini kaldırmak mümkündür. İlgili ödeme, haczi koyan icra dairesine yapılır.

2. Haciz kaydının yanlışlıkla koyulduğunun tespiti: Haciz kaydı icra dairesindeki memurların bir yanlışlığı sonucu konulmuş olabilir. Borcun ödenmesi veya yanlışlıkla haciz kaydı koyulduğunun tespit edilmesi durumunda araç haczi kaldırılır. Yanlışlıkla koyulan araba haczinin kaldırılması için öncelikle haczi koyan icra dairesine bir itiraz dilekçesi yazılır. İcra dairesi bu itirazı reddederse aynı itiraz bu sefer yetkili İcra Mahkemesi'ne yapılır. Mahkeme haczin sehven koyulduğunu tespit ederse araba üzerindeki haciz derhal kalkar.

3. Borçlu ile alacaklının aralarında anlaşarak haciz kaydını kaldırmaları: Alacaklının koydurduğu haciz yine alacaklının talebi üzerine kaldırılabilir. Bunun için borçlunun alacaklı ile iletişime geçerek haczin kaldırılmasını talep etmesi gerekir. Örneğin; borcunu ödeme niyetinde olduğunu söyleyen borçlu haczin kaldırılması şartıyla borcun taksitlendirilmesini talep ettiğini belirtebilir. Alacaklı ile anlaşmaya varılabilirse araba üzerindeki haciz kalkar.

4. Haczin süre nedeniyle düşmesi: İcra ve İflas Kanunu'na göre motorlu taşıtların ve diğer tüm taşınır malların haczinden itibaren alacaklının 6 aylık süre içerisinde satış talebinde bulunması gerekir. Eğer borçlunun aracına haciz kaydı düşülmesinin üzerinden 6 aylık sürenin geçmesine rağmen alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmamış ise icra dairesine verilecek bir dilekçe ile haczin kaldırılması talep edilebilir.

5. Menfi tespit davası: Haciz kayıtlarında borçlu olarak görünen kişi her zaman gerçek borçlu olmayabilir. Zaman zaman konuyla tamamen alakasız bir kişi borçlu olarak görünebilir veyahut borçlu olarak görünen kişi borcunu çoktan ödemiş olabilir. İşte borçlunun durumunun belirlenebilmesi için menfi tespit davası açılması gerekir. Menfi tespit davası sonunda kişinin borçlu olmadığı kararlaştırılırsa araba üzerindeki haciz kaldırılır.