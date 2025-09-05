Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izliyor. 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 15.20 itibarıyla endeks yüzde 0,45 düşüşle 10.780 puanda işlem görüyor. İşlem hacmi ise 84,4 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında ise aracı kurumların hangi hisselerde yoğunlaştığı öne çıkıyor.

En çok alım yapan aracı kurumlar

Son verilere göre Borsa İstanbul’da en fazla net alım yapan aracı kurumlar Yapıkredi Yatırım, Tera Yatırım ve Garanti Yatırım oldu.

Yapıkredi Yatırım : ZPLIB, THYAO, SASA

Tera Yatırım : TERA, KUYAS, ENSRI

Garanti Yatırım: PGSUS, ASELS, PATEK

Net satıcı pozisyondaki kurumlar

Öte yandan endekste net satıcı tarafta BofA, A1 Capital ve Tacirler Yatırım öne çıktı.

BofA : PGSUS, ASELS, EREGL

A1 Capital : TEHOL, KUYAS, BINHO

Tacirler Yatırım: SASA, ISCTR, THYAO

Günlük net para girişi ve çıkışı ne anlama geliyor?

Piyasalarda sıkça kullanılan günlük net para girişi/çıkışı kavramı, belirli bir işlem gününde en çok alım veya satım yapan kurumların toplam farkını ifade ediyor. Alım yönündeki fark pozitifse para girişi, negatifse para çıkışı anlamına geliyor. Bu değer, yatırımcı ilgisini ve piyasa dinamiklerini ölçmek için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.