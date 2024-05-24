Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Bu kapsamda, benzine 1 lira 55 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin, gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bu iki faktörün önemi büyük.

İşte Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 40.23 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL

Motorin litre fiyatı: 41.16 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 43.89 TL

Motorin litre fiyatı: 41.44 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL