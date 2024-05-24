Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Bu kapsamda, benzine 1 lira 55 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin, gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bu iki faktörün önemi büyük.

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İşte Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
Motorin litre fiyatı: 41.44 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL

Editör: Nurican ALBAYRAK