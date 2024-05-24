Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Bu kapsamda, benzine 1 lira 55 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin, gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bu iki faktörün önemi büyük.
İşte Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
Motorin litre fiyatı: 41.44 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL