Doğru ve detaylı bir ekspertiz, aracın kaza geçmişi, hasar durumu, mekanik ve elektronik aksamlarının durumu hakkında bilgi edinmenizi sağlayarak bilinçli bir karar vermenize yardımcı olur.

Ekspertiz seçerken

Bağımsız ve tarafsız bir ekspertiz firması seçin. Yetkili servisler ile bağlantılı firmalardan uzak durun. Ekspertizin kapsamlı olduğundan emin olun. Kapsamlı bir ekspertiz, kaporta, boya, motor, şanzıman, frenler, süspansiyon, elektrik aksamları gibi tüm önemli parçaları içermelidir. Ekspertiz raporunun detaylı ve anlaşılır olmasını isteyin. Rapor, tüm bulguları ve teşhisleri net bir şekilde açıklamalıdır. Ekspertiz sırasında aracınızın yanında bulunun. Bu sayede ekspertiz yapan kişiye sorular sorabilir ve aracınızla ilgili endişelerinizi dile getirebilirsiniz.

Ekspertiz sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Ekspertiz yapan kişinin yetkin olduğundan emin olun. Ekspertiz yapan kişi, gerekli eğitime ve sertifikalara sahip olmalıdır. Ekspertiz sırasında aracınızın tüm bölgeleri detaylı olarak incelenmesini sağlayın. Ekspertiz yapan kişi, aracın içini, dışını, altını ve motorunu dikkatlice incelemelidir. Ekspertiz yapan kişiye aracınızın geçmişi hakkında bilgi verin. Aracın kaza geçmişi, boya değişimi gibi önemli bilgileri ekspertiz yapan kişiye bildirin. Ekspertiz raporunda yer alan tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Anlamadığınız bir konu olursa ekspertiz yapan kişiye sormaktan çekinmeyin.

Ekspertiz raporunun değerlendirilmesi

Ekspertiz raporunda yer alan bulguları ve teşhisleri dikkatlice inceleyin. Raporu, diğer ekspertiz raporlarıyla karşılaştırın. Gerekirse, bir uzmana danışarak raporu değerlendirin. Ekspertiz raporuna dayanarak, araç alım veya satım kararınızı verin.

Unutmayın: Oto ekspertiz, sadece bir rehberdir. Ekspertiz raporuna dayanarak kesin bir karar vermeden önce, aracın detaylı bir şekilde incelemesini sağlayabilirsiniz.