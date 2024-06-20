Araç piyasası GSR 2 mevzuatıyla yeniden canlanması planlanıyor. Sıfır araç satıcıları ve kullanıcıları, gözlerini 7 Temmuz’da çıkacak Avrupa Birliği Otomobil ve Yol Güvenliği Mevzuatı’na dikti. Oto galericileri, bu mevzuatla elindeki araçları bir an önce elden çıkarılmasından yana olduğunu belirtirken mağduriyetin artacağı da öngörülüyor. Otomotiv uzmanları ise, araçlardaki güvenlik kriterlerinin trafikte kazaların önüne geçileceğini, GSR 2 kriterlerini barındırmayan sıfır araç sahiplerinin ise mağdur olacağına işaret ediyor.

Trafikte güven sürüş

Otomobillerin güvenliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürmesiyle diğer araçların elden çıkarılmasına yönelik kampanyalar başladı. Güvenliğin arttırılmasında ilk olarak acil durum frenleme sistemi isteniyor. Araçlarda zorunlu olması planlanan bu sistem, seyir halindeyken can güvenliğinin önüne geçen ani duruş ve sürücünün yorgun ve alkollü olduğu durumları algılayıp kilitleme sistemiyle kendini kilitliyor. Araç sürücüsü uykuya dalma veya alkollü olması halinde araç kendini kilitlerken bir diğer sistem ise hız durumunda müdahale edilerek aracın şeridin dışına çıkmasını engelleyen güvenlik özelliğinin bulunması zorunlu kılınıyor.

Araçların satılması için temelde bu özelliklerin olması gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, trafikte ölümcül kazaların da önüne geçileceğinin altını çiziyor. 7 Temmuz’da bu şartları taşımayan sıfır araçlar ise, galericilerin ‘acil satılık’ diyerek fiyat kampanyasıyla elden çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Ülkemiz geride kalıyor

Otomotiv uzmanları, GSR 2 yönetmeliğini barınmayarak üretilen araçların satışlarının yasaklanacağını belirtirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Van TSO Otomotiv Meslek Grubu Komisyonu’ndan Danyal Yıldız, “Bunlar teknolojik açıdan çok önem taşıyor ve sürücüye destek sağlayan, otomobili sürerken güvenliğine katkı sağlayan özelliklerdir” dedi.

Otomotiv uzmanı Yıldız, eski teknolojiyle trafikte bulunan araçların güvenlik zayıflığından hurdaya ayrılmasına işaret ederek “Çok eski olan, zamanın teknolojilerine sahip olmayan ve güvenlik açısından zayıf olan otomobillerin hurdaya ayrılması gerekiyor. Bunun için teşvik oluşturulması gerekiyor. Yeni modellere, yeni teknolojilere, daha güvenlikli otomobillere ulaşma noktasında da maalesef ülkemiz biraz geride kalıyor” sözlerine yer verdi.

Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya, bu mevzuatın tamamen trafikteki güvenliğinin arttırılmasına dikkati çekiyor. Karakaya, “Bu sıfır araçlar ile ilgili bir mevzuattır. Bu yasa ise güvenlik üzerine konulan kriterler yer alıyor ve bu mevzuat, sıfır araçlar için geçerli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Mağduriyet yolu

Mevcut sıfır araçlarda GSR 2 mevzuatındaki kriterlerinden bazıları bulunmuyor. Bunun üzerine mevzuat dışı araçların elden çıkarıldığına işaret eden OTOKENT Müdürü Karakaya, “Mevcut sıfır araçlar için belirli bir süre verilecek. O süre zarfında ise bu araçların elden çıkarılması istenecek bununla ilgili de vatandaş elindeki araçları satmak için kampanya başlattı. Sıfır araç sahipleri, bu kampanyaya odaklanmış şimdi, araçları elden çıkarmaya çalışıyor. Çünkü ilerleyen günlerde bu araçlar onlar için sorun çıkaracak, satılamayacak. Bu mevzuatla birlikte mağdur olanların sayısı artacak” sözlerini dile getirdi.

GSR 2 kriterleri nelerdir?

AB Otomobil ve Yol Güvenliği Mevzuatı’nın (GSR 2) mevzuatın kriterlerinde sürücülerin güvenliği ve trafikteki bazı takip sistemleri yer alıyor.

GSR 2 şartları arasında şunlar yer alıyor:

Akıllı hız yardımı

Kamera ve sensörler yardımı ile geri vites belirleme

Sürücünün uykulu ve alkollü olması halinde uyarı sistemi

Olay sırasında veri kaydedicileri

Acil durdurma sinyali zorunlu

Şerit takip sistemi

Otomatik frenleme