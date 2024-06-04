Olay, Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. Müteahhit Mehmet G., 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da yanına alarak yapımı devam eden inşaatı incelemeye gitti. Baba arabayı park ettikten sonra, Ali Furkan'ın da kendisiyle gelmek istediğini söyledi. Mehmet G., oğlunun arabada oturacağını söylemesi üzerine onu araçta bırakarak şantiye alanına gitti.

Bir süre sonra şantiyedeki incelemeyi tamamlayan Mehmet G., arabaya geri döndü ve oğlunun hareketsiz olduğunu gördü. Hareketsiz yatan Ali Furkan'ı uyandırmaya çalışan baba, durumu fark edince panikledi ve oğlunu özel bir hastanenin acil servisine götürdü.

Hastaneye arrivalı sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen solunumu olmayan Ali Furkan kurtarılamadı. Acı haberi alan baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Savcılık incelemesinin ardından Ali Furkan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.