Düzce'de bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket halindeki araçtan atlayan S.D. ağır yaralandıSefer DEMİR / Haberözel TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkisinde Sakarya istikametinde S.D., H.A. idaresindeki otomobilden bilinmeyen bir sebepten dolayı atladı.

S.D.'nin otomobilden atladığını göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis Jandarma ve ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan S.D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atarürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.