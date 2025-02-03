İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri iddia edilen 7 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da bulunuyor.

Kenan Koçak ve diğer şüpheliler tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde, Yıldırım'ın kaçırılmasına yardım eden Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Komiser V.G., polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A., iş insanı Ener Aktaş ve Kenan Koçak gözaltına alındı. Şüpheliler, suçluyu kayırma, göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilerek tutuklanmalarına karar verildi.

Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

Kenan Koçak, suçlamalarla ilgili verdiği ifadesinde, olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Koçak, Ener Aktaş ile uzun yıllardır tanıştığını ve onunla iş yapmadığını belirtti. Emniyet Müdürü Karakurt ile ise yalnızca birkaç kez görüştüğünü, Turan Yıldırım’ı ise olay günü ilk kez tanıdığını vurguladı.

Koçak, Aktaş’ın kendisini Yunanistan’a tatile davet etmesi üzerine sabah saatlerinde Ataşehir’deki evine gittiğini ve orada Turan Yıldırım’ı gördüğünü ifade etti. Aktaş ile Emniyet Müdürü Karakurt’un aracına bindiklerini anlatan Koçak, Yıldırım’ın İngiltere vizesini gösterdiği sırada, sınırda Yunan yetkililerinin Yıldırım’ın pasaportunun kayıp olduğunu belirtmesi üzerine geçişine izin verilmediğini aktardı.

Sonrasında Yıldırım’ı free shop’a bırakarak Yunanistan’a geçtiklerini ve birkaç gün tatil yaptıktan sonra Türkiye’ye döndüklerini belirten Koçak, Turan Yıldırım’ın firari olduğunu bilmediğini ve olayın detaylarına vakıf olmadığını söyledi.