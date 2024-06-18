Bu yıl 42.’si düzenlenecek olan CBME Türkiye’nin, uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörüne 650 milyon liralık ticaret katkısı sağlaması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Aralarında Bursa’dan firmaların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binin üzerinde markanın en yeni ürünlerini sergileyeceği CBME Türkiye, 11 – 14 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarda; Bebek Çocuk Taşıma ve Güvenlik Araç Gereçleri, Bebek Bakımı ve Beslenmesi, Oyuncak ve Bisiklet, Yenidoğan ve Bebek Giyim, Çocuk ve Genç Giyim, Abiye Giyim, Pijama, Çorap, Çamaşır ve Aksesuar ile Mobilya ve Ev Tekstili Ürünleri gibi çok geniş bir yelpazede yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar bir arada sergilenecek.

“Sektörümüz, Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin üretim üslerinden biri olan Türkiye’nin üretim, tedarik ve ihracat gücünün önemli bir temsilcisi” diyen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “BDT, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki büyük pazar potansiyelinden yararlanmak isteyen üretici firmalar için, CBME Türkiye fuarı büyük bir fırsat. 30 yılı aşkın süredir, bu coğrafyanın anne, bebek ve çocuk ürünleri ihtiyacını, fuarımıza katılan firmalar karşılıyor” dedi.