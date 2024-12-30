2024 yılı Aralık ayı enflasyon verilerine dair beklentiler açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarının %1,61 oranında artmasını öngördü.

AA Finans'ın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomistin verdiği yanıtlarla yapılan değerlendirmeye göre, Aralık ayında Türkiye'deki enflasyonun yüzde 1,61 artacağı tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte, yıllık enflasyon oranının da bir önceki ayki yüzde 47,09'dan yüzde 45,21'e düşmesi bekleniyor.

6 aylık enflasyon verisi ne olacak?

Aralık ayı enflasyon beklentisi, memurlar ve emekliler için önemli bir veri niteliği taşıyor. Enflasyonun %1,61 artması durumunda, 6 aylık enflasyon oranı yaklaşık %16,18 civarında hesaplanıyor. Bu rakam, memurların ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını belirleyecek.

2025 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 27,32

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi de açıklandı. Aralık ayı itibarıyla yapılan tahminlere göre, 2025 yılsonunda Türkiye'deki enflasyon oranının %27,32 olması bekleniyor.