Saudi Aramco, ekim ayında Çin’e yapacağı ham petrol arzını 51 milyon varile çıkaracak. Reuters’ın ticaret kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Çinli enerji şirketleri Sinopec, Hengli Petrochemical ve Shenghong Petrochemical, ekim ayında Suudi Arabistan’dan daha fazla petrol tedarik etmeyi planlıyor.

Çinli şirketler alımı artırıyor

Habere göre, Sinopec başta olmak üzere önde gelen Çinli rafineri şirketleri, Suudi Arabistan’dan gelecek ay için normalin üzerinde petrol talebinde bulundu.

Hengli Petrochemical ve Shenghong Petrochemical’in de ekim teslimatları için alım miktarlarını artırdığı aktarıldı.

Fiyatlar ve OPEC+ kararı etkili oldu

Uzmanlar, bu hamlenin petrol fiyatlarındaki düşüş ve OPEC+ ülkeleri ile Rusya’nın ekim ayında üretimi artırma kararının ardından geldiğini belirtiyor.

Küresel enerji dengelerine etkisi

Çin’in Aramco’dan alımını yükseltmesi, ABD ile yaşanan ticari gerilimler sonrası enerji tedarikinde çeşitlilik arayışının da bir parçası olarak görülüyor. Bu gelişme, küresel petrol piyasasında arz yönlü baskının artmasına yol açabilir.