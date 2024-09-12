Afyonkarahisar’da, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranmakta olan ve birçok sabıkası bulunan C.S., polis tarafından saklandığı adreste kıstırıldı. Polis, Cumhuriyet Mahallesi'nde C.S.'nin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında panikleyen C.S., 1. kattaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Tedavi altına alındı

Ancak atlayış sırasında bacağı kırılan C.S., ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı şahıs, üniversite hastanesinde ilk müdahalenin ardından tedavi edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından C.S., cezaevine teslim edilerek adli sürecin devamı sağlandı.