Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor bölgesinde, Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikastı sonrasında bölgede yaşanan güç mücadelesi, ABD'nin desteklediği terör örgütleri ve İran'ın desteklediği Arap aşiretleri arasındaki gerilimi artırdı.

PKK'ya darbe

Arap aşiretleri, PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelere sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenledi. Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde yapılan saldırılarda, PKK'ya ait 9 karargah ve sözde yol kontrol noktaları etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar, terör örgütüne ağır bir darbe vurdu ve bölgedeki kontrolünü önemli ölçüde zayıflattı.

ABD hareketleri

Deyrizor'daki çatışmaların ardından ABD'ye ait savaş uçakları, Arap köylerinin üzerinde alçak uçuşlar gerçekleştirerek bölgedeki gerginliği artırdı. ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin, küçük çocukları kaçırmak ve yerel halka zulmetmek gibi eylemleri, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastı, ABD ve İran arasında yaşanan güç savaşlarının etkilerini Suriye'deki çatışmalara taşımış durumda. İran destekli Arap aşiretlerinin PKK/YPG’ye karşı düzenlediği operasyonlar, bu bölgesel güç mücadelesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.