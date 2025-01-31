Son dönemin en parlak oyuncularından Aras Bulut İynemli, büyük bir acı yaşadı. Başarılı oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti. Aras Bulut İynemli, Deha dizisinde Devran karakteriyle dikkat çekerken, bu acı kayıp, ünlü ismi derinden sarstı. Cenaze, bugün Kilyos'tan kaldırılacak.

Cengiz İynemli’nin cenaze ilanı

Verilen cenaze ilanında şu ifadeler yer aldı: "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur."

Cengiz İynemli’nin vefatı, Aras Bulut İynemli için büyük bir kayıp oldu. Ünlü oyuncu, acı haberi almasının ardından büyük bir üzüntü yaşarken, ailesiyle birlikte son yolculuğa uğurlamak için hazırlıklara başladı.