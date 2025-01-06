Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında İzmir temsilcisi Aras Kargo, güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo’yu 3-0 mağlup ederek ikinci devreye galibiyetle başladı.

"Eksiklere rağmen mücadele ettik"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, “Takımımızda bazı ayrılıklar yaşandı ve eksikliklerimizi hissettik. Ancak oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ve iyi bir mücadele verdik,” dedi. Doğancı, yeni transferlerin takıma katılmasıyla daha güçlü bir yapı oluşturacaklarını ifade etti.

Gözler Galatasaray maçında

Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Aras Kargo, 15. hafta mücadelesinde 12 Ocak Pazar günü ligde 5. sırada yer alan Galatasaray’a konuk olacak. Takım, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.