Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı düşme hattının bir basamak üstünde tamamlayan Aras Kargo, dış transferde Kübalı smaçör Diaris Perez ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 1998 doğumlu smaçör Diaris Perez ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Diaris" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Polonya'da Volley Wroclaw forması giyen Perez kariyerinde Szent Benedek RA (Macaristan), Volley-Ball Club Chamalieres (Fransa), Deportivo Wanka, Alianza Lima, Circolo Sportivo Italiano (Peru) ve Ciudad Habana (Küba) kulüplerinde oynadı. Öte yandan İzmir temsilcisi Annie Mithem ve Bianka Busa ile yollarını ayırdı.

Diaris Perez: Polonya'dan Fransa'ya, Küba'dan Macaristan ve Aras'a

Aras Kargo'nun, Kübalı smaçör Diaris Perez'i kadrosuna katması hem kulüp hem de Türkiye voleybolu için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Avrupa'nın çeşitli liglerinde mücadele eden Diaris Perez, daha önce ve kariyerinde önemli deneyimler kazandı. Perez, 1.82 boyunda ve etkili smaçlarıyla tanınıyor. 26 yaşındaki oyuncu, uluslararası arenada geçirdiği yıllar boyunca büyük takımlarda forma giydi.

Perez'in kariyerine bakıldığında, farklı liglerde edindiği deneyimler dikkat çekiyor. Küba'nın Ciudad Habana, Circolo Sportivo Italiano, Alianza Lima ve Deportivo Wanka takımlarında forma giydikten sonra, 2020-21 sezonunda Fransız kulübü Volley-Ball Club Chamalieres'e transfer olmuştu.

Ardından, Macaristan'ın Szent Benedek RA kulübüyle büyük başarılar elde etti. Son olarak, 2023-24 sezonunda Polonya'nın Volley Wroclav takımına transfer olmuştu.