İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards'ta 5'inci kez kargo sektöründe "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve "E-Ticaretin En İyileri"nin belirlendiği ECHO Awards'ta, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğiyle, kargo kategorisinde bir kez daha ödül aldı.



Markaların başarılarının taçlandırıldığı "ECHO Awards ödülleri", İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

- "Kişiselleştirilmiş hizmetler vermeye odaklandık"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, Aras Kargo olarak, ilk günden itibaren müşterilerin beklenti ve memnuniyetine öncelik verdiklerini hizmetlerinin yelpazesini bu doğrultuda geliştirdiklerini belirtti.

Özacar, e-ticaret ekosisteminde, teslimat ve iade noktasında kargo sektörünün önemli rol üstlendiğini aktararak, "Biz de son yıllarda değişen tüketici beklentilerini karşılamak için hizmetlerimizi ileri taşımak üzere önemli yapısal ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Büyük verinin yapay zeka ile işlenmesine ve bu sayede kişiselleştirilmiş hizmetler vermeye odaklandık. Ülkemizin dört bir yanına ulaşmakla kalmayarak yurt dışına açılıp teknoloji ihraç eden çok dinamik bir yapı inşa ettik." açıklamalarında bulundu.

E-ticaretin en önemli bileşenlerinden birinin teslimat sürecinde esneklik ve kişiselleştirme olduğuna dikkati çeken Özacar bu doğrultuda, kargo teslimatlarını zaman ve mekandan bağımsız esnek bir modele taşımak için yeni ürünlere yatırımlar yapmaya devam ettiklerini aktardı.

Özacar, Aras Rotalama Platformu ile müşterilerinin, kargolarını canlı olarak takip ederek kargonun teslimin zamanını değiştirebildikleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu sayede müşteriler kargosunu Aras Burası esnaf ve dolap noktalarımıza, komşusuna ya da istediği şubemize yönlendirebiliyor. Aras Kargo olarak, teknoloji yatırımlarını genişletirken hızlı ve pratik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. E-ticaret ekosisteminin güvenilir ve etkili bir iş ortağı olarak konumlandığımız ve bu yıl 5'inci kez aldığımız ödül için mutluyuz. Bu başarımızda büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarıma ve e-ticaret tarafındaki iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."